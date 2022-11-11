Лукашенко обрек белорусскую деревню на вымирание

Через 10-15 лет в Беларуси больше не будет деревень, а крупные из которых превратятся в агрогородки, заявил сегодня Лукашенко в Толочинском районе.

"Деревня становится другой. Не будет этих деревень старых, которых у нас сотни тысяч было. Будут агрогородки. Останутся крупные деревни. Через 10-15 лет работы, а может быть, и раньше будут только агрогородки", - предсказал Лукашенко.

Вымирание традиционной деревни в Беларуси он объяснил тем, что государство на намерено доходить современной инфраструктурой до каждого населенного пункта.

"В каждой деревеньке и на хуторе мы это (удобства, как в городе – ред.) не построим, поэтому пришли к тому, чтобы строить агрогородки. Чтобы они были по уровню жизни такими же, как в городе. А поскольку это будет еще агрогородок в деревне, то люди будут туда стремиться еще в большем количестве. Если мы создадим хотя бы такие рабочие места, как … в лучших наших хозяйствах", - подчеркнул Лукашенко.