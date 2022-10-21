Власти Филиппин окончательно отказались от покупки российских вертолетов

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что отказ его страны от приобретения российских вертолетов является окончательным. Об этом сообщает RFI.

Заявление президента Филиппин прозвучало после того, как российский посол в Маниле Марат Павлов выступил с заявлением, в котором призвало филиппинское правительство «выполнить обязательства по контракту» по приобретению российских вертолетов.

Контракт стоимостью в 227 миллионов долларов США по приобретению российских вертолетов был подписан в ноябре 2021 года, однако в июне этого года тогдашний глава Министерства обороны Филиппин Делфин Лорензана расторг соглашение, а предшественник Маркоса на посту президента - Родориго Дутерте одобрил это решение перед тем, как покинул пост главы государства 30 июня.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу заявления российского посла, который назвал контракт на приобретение вертолётов «действующим», Фердинанд Маркос-младший сказал, что это соглашение уже недействительно.

«Мы обеспечили альтернативную поставку тяжелогрузных вертолетов из Соединенных Штатов. К сожалению, мы внесли первоначальный взнос российскому производителю, и надеемся договориться, чтобы вернуть по крайней мере какой-нибудь процент от этого взноса. Но соглашение в том виде, в каком оно было, уже отменено», - сказал он.

Причиной отмены филиппинским правительством соглашения о приобретении российских вертолетов стала угроза введения против страны американских санкций.