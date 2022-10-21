Последнее обновление: 21.10.2022 11:38

ГосТВ назвало имя задержанного в Беларуси украинского шпиона

КГБ Беларуси в связи с агентурной деятельностью арестовал гражданина Украины Павла Куприенко и также двух граждан Беларуси, работавших на украинского шпиона.

"Задержаны резидент, гражданин Украины, а также двое наших граждан, которые вступили на путь предательства и работали в интересах иностранного государства", - заявил в эфире белорусского ТВ глава КГБ Иван Тертель.

По его словам, Куприенко работал на Службу безопасности Украины.

В отношении задержанных белорусов Тараса Мачинского и Дмитрия Соловянчика возбуждены уголовные дела об "измене государству". Как утверждает ГосТВ со ссылкой на КГБ, задержанные собирали и передавали данные о расположении железнодорожных узлов и передвижении военной техники.

Ранее по теме


<Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование