Последнее обновление: 14.09.2022 13:14

ЕС заполнил газовые хранилища на 84% в преддверии зимы

Газохранилища ЕС заполнены на 84% в преддверии зимы, сообщила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своем ежегодном обращении "О положении Союза" в Европарламенте.

"Зависимость от российского ископаемого топлива стоит гораздо дороже. Мы должны избавиться от этой зависимости по всей Европе. Поэтому мы договорились о совместном хранении. Сейчас мы на отметке 84%, мы перевыполняем нашу цель", - сказала она, при знав, что этого будет мало.

"Россия продолжает активно манипулировать нашим энергетическим рынком. Они предпочитают сжигать газ, а не доставлять его. Этот рынок больше не работает. Кроме того, климатический кризис очень сказывается на наших счетах. Жара увеличила спрос на электроэнергию. Засуха остановила гидро- и атомные электростанции. Вот почему мы предлагаем государствам-членам меры по уменьшению общего потребления электроэнергии", - отметила глава Еврокомиссии.

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