ЕС отказался от идеи ввести предельную цену на российский газ

Европейская комиссия подготовила проект регламента для разрешения энергетического кризиса в ЕС, в котором отсутствуют упоминания об установлении предельной цены на российский газ или любой импортируемый газ. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на проект регламента.

Проект регламента по "инструменту для чрезвычайных ситуаций в сфере энергетики" предусматривает налоги на сверхприбыли компаний, работающих на ископаемом топливе, и отдельное ограничение на доходы производителей электроэнергии с низким содержанием углерода.

Хотя окончательный текст регламента может измениться, он показывает сомнения Еврокомиссии в достаточной поддержке со стороны государств-членов ЕС установления ограничений на российский газ в ответ на энергетический шантаж Кремля.

Более десятка стран, в том числе Франция и Польша, предлагали ввести предельную цену на весь импортируемый газ, что, по их мнению, является лучшим способом сдерживания резкого роста цен. Еврокомиссия же опасается, что это лишит ЕС поставок на рыке сжиженного природного газа.

Ожидается, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликует план по борьбе с ростом цен на электроэнергию во время ежегодной речи о состоянии Евросоюза в среду.