Последнее обновление: 23.07.2022 07:09

Лукашенко предоставил гражданство еще 463 гражданам Украины

Лукашенко своим указом предоставил гражданство Республики Беларусь 471 человеку, 463 из них – граждане Украины.

«Гражданство предоставлено 463 гражданам Украины. Среди новых граждан Беларуси 33 семьи с детьми, 7 - многодетные. Одна из них воспитывает шестерых несовершеннолетних детей, двое из которых родились в Беларуси.

Белорусские паспорта получат также двое ученых - кандидат экономических наук и кандидат биологических наук. При этом одному из них ученая степень присвоена в Беларуси», - говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Ранее по теме


<Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование