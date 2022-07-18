В РФ упростили регистрацию ввозимых из-за границы автомобилей

В России изменили действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из-за границы.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Речь идёт о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин - теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС"", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

В нем отмечается, что до сих пор обустройство ввозимых машин комплектом такого оборудования было обязательным условием для ввоза и постановки автомобиля на учёт в ГИБДД.

"Однако из-за санкций недружественных государств у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими", - сообщается на сайте.

По его данным, упрощённый порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года. За время отсрочки компании - производители систем вызова экстренных служб, как предполагается, смогут перенастроить логистические цепочки.

Документ будет опубликован, добавляется в сообщении.