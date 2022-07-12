Польша частично отменила спорную судебную реформу, из-за которой ее лишили денег ЕС

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник вечером подписал изменения в закон о судебной реформе, которые ликвидировали так называемую Дисциплинарную палату – орган, который вызвал критику ЕС из-за опасений контроля над судебной властью и привел к спору между Варшавой и Брюсселем.

Подписанный Дудой закон предусматривает, что вместо скандальной Дисциплинарной палаты в Верховном суде будет создана Профессиональная палата ответственности, 11 членов которой назначаются президентом из 33 судей Верховного суда. Члены Дисциплинарной палаты могут уйти в отставку или перейти в другую палату, сообщает Европейская правда.

Кроме того, судьи, уволенные или лишенные иммунитета Дисциплинарной палатой, будут иметь право восстановиться на своих должностях в течение шести месяцев с момента вступления закона в силу.

Еще закон предусматривает, что стороны судебного процесса могут подать ходатайство о проверке "беспристрастности и независимости" председательствующего судьи – но только по делам, где не был вынесен приговор.

Лидер властной польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что надеется на разблокирование финансирования Европейского Союза после принятия изменений в закон.