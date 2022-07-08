Госпогранкомитет РБ сообщил об увеличении количества легкового транспорта на границе с ЕС

В пунктах пропуска на границе Беларуси с ЕС скопилось 2420 грузовиков в ожидании въезда в ЕС, сообщил Госпогранкомитет РБ, отметив, ни один из сопредельных пунктов пропуска на границе с ЕС не выполнили договоренности по оформлению грузового транспорта.

«C начала недели количество грузовиков на въезд в страны ЕС существенно не изменилось, легковых автомобилей — увеличилось», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно текущим данным, в очереди в пунктах пропуска на въезд в Литву простаивают 1880 автомобилей, в Польшу - 670 грузовиков, Латвию – 430.