ЕС готов уступить России по транзиту в Калининград

Европейская комиссия обсуждает возможность исключить Калининградскую область РФ из действия санкционного режима, предусматривающего ограничение транзита через Литву, чтобы не провоцировать эскалацию с Москвой.

Об этом со ссылкой на двух информированных собеседников сообщило в среду агентство Reuters, передает «Европейская правда».

По словам источников, Европе сложно балансировать соблюдение строгих санкций и риски дальнейшей эскалации с Москвой. Брюссель, в частности, опасается, что РФ может применить силу, чтобы пробить сухопутный коридор в Калининград.

"Мы должны предстать перед реальностью. (Путин) имеет больше рычагов влияния, чем мы. В наших интересах найти компромисс", – заявил один из источников Reuters, признав, что этот компромисс может оказаться несправедливым.

Одним из возможных вариантов может быть исключение товаров, направляющихся в Калининградскую область, из-под действия санкций на том основании, что это не международная торговля. Но для этого нужно гарантировать, что такие товары не транспортируются из Калининграда куда угодно.

Другой вариант состоит в том, что основанием для исключения транзита в Калининград из-под действия санкций станут гуманитарные соображения. Но, по данным источников Reuters, Литва имеет серьезные оговорки относительно этой опции.

Собеседники агентства разошлись в том, когда именно будут объявлены обновленные правила транзита: один источник назвал срок до 10 июля, другой – следующую неделю.

Напомним, Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область, ссылаясь на разъяснение ЕС. Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения и пригрозила ответом.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС проверит юридические аспекты указаний Еврокомиссии относительно санкций, согласно которым Литва ограничила транзит в Калининград.

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа считает, что никаких уступок России в этом вопросе быть не должно.