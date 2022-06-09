Последнее обновление: 09.06.2022 12:02

Европарламент поддержал запрет на бензиновые и дизельные авто с 2035 года

Европейский парламент в среду поддержал предложенные Еврокомиссией изменения в правила контроля за вредными выбросами, предусматривающими полный запрет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до 2035 года.

Инициативу поддержали 339 европарламентариев, против высказались 249, еще 24 – воздержались во время голосования, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Согласно предложениям Еврокомиссии, к 2035 году ЕС должен добиться нулевого уровня вредных выбросов для дорожного транспорта. Устанавливается также промежуточная цель до 2030 года: уменьшение выбросов на 55% для автомобилей и на 50% – для грузовиков.

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