Мининформ Беларуси требует от Google объяснений из-за блокировки «Желтых сливов»

Мининформ Беларуси направил соответствующие запросы в центральный офис Google с требованием дать разъяснения по фактам блокировки телеграм-каналов «Желтые сливы» и «Ваши сливы», которых связывают с пресс-службой Лукашенко.

«Министерство информации Беларуси расценивает блокировку телеграм-каналов «Желтые сливы» и «Ваши сливы» как вопиющий акт беззаконной цензуры со стороны владельцев цифровых платформ», - говорится в сообщении ведомства.

«На этом фоне администрации Google и Telegram продолжают оставлять без внимания многочисленные факты распространения на отдельных каналах недостоверной информации, а также материалов откровенно экстремистского и деструктивного содержания», - утверждают в министерстве «правды».

Указанные каналы блокируются не разрабами Telegram, а на уровне магазинов приложений - Google Play и Apple Store. Если скачать программу Telegram с официального сайта, то никаких блокировок не наблюдается.

Канал «Желтые сливы» был заблокирован 4 июня. Его «последователь» «Ваши сливы» просуществовал несколько часов.

«Подобные примеры предвзятого отношения к популярным белорусским каналам идут в разрез с международными соглашениями о свободе выражения мнения и свидетельствуют о желании цифровых платформ навязать мировому сообществу исключительно свое, однобокое, толкование происходящих как в Беларуси, так и за рубежом процессов», - заявили в Мининформе, заблокировавшем сотни белорусских сайтов из-за цензуры.