ЕС признал результаты конституционного референдума в Казахстане

Европейский Союз принял во внимание результаты проведенного 5 июня референдума по внесению изменений в Конституцию Казахстана и признал, что народ поддержал демократические изменения в стране.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних дел, пишет "Европейская правда".

"ЕС приветствует политические реформы, инициированные президентом Токаевым 16 марта в дополнение к социально-экономическим реформам, начатым после трагических событий в январе. Мы также приветствуем решение провести прямые консультации с обществом и запросить БДИПЧ/ОБСЕ для мониторинга референдума", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Казахстан остается важным и уважаемым партнером для Евросоюза. Стороны вместе работают над выполнением обязательств в рамках расширенного Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое включает в себя соблюдение фундаментальных свобод, и намерены продолжать развитие взаимосвязей, торговли и сотрудничества.

5 июня в Казахстане прошел конституционный референдум. Согласно принятым поправкам, Казахстан переходит от "суперпрезидентской" формы правления к президентской с сильным парламентом, при этом родственникам президента запрещается занимать высокие политические или государственные должности.

Новые конституционные нормы укрепляют принципы свободы предпринимательства, свободы конкуренции и ограничивают возможности монополий.