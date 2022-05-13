Украина арестовала 158 единиц белорусской автотехники

Украинские власти добавил в список арестованных активов России и Беларуси 158 единиц автомобилей и спецтехники белорусского производства.

Как сообщает Бюро экономической безопасности Украины, в рамках уголовного производства было выявлено, что должностные лица ряда предприятий умышленно уклонялись от уплаты налогов.

“Установлено, что в период 2021-2022 годов должностные лица украинского общества с иностранными инвестициями, являющегося импортером и официальным дистрибьютором автомобильной и спецтехники производства республики Беларусь, по предварительному сговору с несколькими предприятиями-дилерами осуществили передачу автомобилей”, — отмечается в сообщении.

При этом частичное отчуждение транспортных средств в количестве 47 единиц автомобильной техники общей стоимостью около 105 млн грн происходило путем подписания только актов приема-передачи без надлежащего отражения проведенных хозяйственных операций в налоговом и бухгалтерском учете.

“В результате использования такой схемы, предприниматели уклонились от уплаты налогов более чем на 10 млн грн. В рамках уголовного производства по результатам санкционированных обысков определением суда наложен арест на 158 единиц автомобилей и спецтехники, ориентировочной стоимостью 220 млн грн, а также на счета украинского общества”, — информирует БЭБ.

По данным БЭБ, ориентировочная стоимость арестованных активов России и Беларуси составляет около 17 млрд грн.