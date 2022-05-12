Украина принудительно национализирует активы "дочек" российских Сбербанка и ВЭБ

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил принудительно изъять активы "дочек" российских Сбербанка и "ВЭБ.РФ" (Проминвестбанка) в Украине.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины решил принудительно изъять в Украине следующие права собственности РФ и ее резидентов: 99,772644% имущества ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк), принадлежащих госкорпорации развития "ВЭБ.РФ"; 100% акций АО "Международный резервный банк" (ранее – Сбербанк), принадлежащих ПАО "Сбербанк России", - говорится в тексте документа.

Также согласно решению СНБО от 11 мая, утвержденному в тот же день указом Президента №326, изымаются финансовые активы в виде прав требования долга "ВЭБ.РФ" к Проминвестбанку (934,9 млн грн), Сбербанка России к Международному резервному банку (14,889 млрд грн), этих двух банков к юридическим лицам.

Изымаются согласно документу и другие финансовые активы этих двух банков, кроме 3 млрд грн Международного резервного банка, которые направляются на удовлетворение требований кредиторов этого банка.

Кабмину, Фонда гарантирования вкладов с участием НБУ дается, согласно документу, 10 дней после опубликования соответствующего указа Президента на то, чтобы принудительно изъять это имущество.