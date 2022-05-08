Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 982654 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 8 мая 2022 года выросло до 982654 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 3 до 6972 человек.

Выздоровели 975137 (выписаны +235) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6972 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 323 человека (3,28% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 13212749 (+9842) тестов на коронавирус.