Болгария вслед за Польшей сообщила об остановке поставок газа из России

Минэнерго Болгарии сообщило, что «Газпром экспорт» уведомил болгарского партнера — компанию «Булгаргаз» — об остановке поставок газа с 27 апреля, говорится в сообщении министерства.

«Болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и произвела все платежи, требуемые по настоящему договору, своевременно, строго и в соответствии с его пунктами», — подчеркнули в министерстве.

Там также сообщили, что провели анализ ситуации совместно с «Булгаргазом» и Болгарским энергетическим холдингом. В результате они пришли к выводу, что новый порядок оплаты поставок газа, предложенный Россией, «не соответствует действующему до конца этого года контракту и создает значительные риски для Болгарии».

Миэнерго совместно с энергетическими компаниями предприняли шаги по проработке альтернативных механизмов поставок газа, уточнили в ведомстве. Ограничительные меры при потреблении газа в Болгарии не требуются, передает РБК.

Ранее о таком же уведомлении «Газпрома» сообщила польская PGNiG. В сообщении говорилось о полной приостановке поставок по Ямальскому контракту.