Экс-владелец ЮКОСа сообщил об инфаркте у Шойгу и аресте 20 российских генералов

Проживающий в Израиле экс-совладелец "ЮКОСа" Леонид Невзлин, заочно приговоренный в России к пожизненному сроку, но при этом сохранивший связи с деловыми и политическими кругами в Москве, заявил, что у главы Минобороны РФ Сергея Шойгу случился обширный инфаркт.

Шойгу якобы находится в реанимации и может стать инвалидом, сообщил бизнесмен, ссылаясь на "свои источники в Москве", сообщил в Facebook.

По словам Невзлина, инфаркт мог случиться у Шойгу "не по естественным причинам".

"Шойгу выбыл из игры, возможно, он станет инвалидом, если выживет. У него случился вдруг обширный инфаркт, он в реанимации, подключен к приборам", - написал бизнесмен.

Также он рассказал, что 20 генералов Минобороны РФ якобы арестовали. Причина может заключаться в том, что с 2014 года чиновники украли очень много денег, которые Путин выделял на подготовку к полномасштабному вторжению.

"Арестованы 20 генералов МО. Все штабные. Тут всё ясно - тотальное хищение средств на подготовку украинского руководства и населения к торжественной встрече армии освободителей из России. С 2014 год украдено около 10 млрд долларов, выделенных Путиным на подготовку блицкрига", - добавил Невзлин.

"Из смешного", как указал бизнесмен, он узнал, что на бывшего российского вице-премьера Аркадия Дворковича готовится уголовное дело. От него якобы ждут показаний против коллег и друзей. А бывшего советника Путина Владимира Суркова, по словам Невзлина, поместили под домашний арест. Его подозревают в краже денег, выделенных на подготовку к войне. По этому же делу арестованы и 20 генералов.

В России заявление Невзлина пока не комментируют, передает УНИАН. Кремль пока что не подтвердил, но и не опроверг информацию о возможном инфаркте Шойгу.