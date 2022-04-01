МЭА проведет экстренное совещание из-за роста цен на нефть

Международное энергетическое агентство проведет экстренную встречу в пятницу, чтобы обсудить новое высвобождение стратегических резервов вместе с планом Соединенных Штатов по массовым поставкам, начиная с мая, для сдерживания резкого роста цен на нефть

Крупные потребители ищут способы ослабить влияние мировых цен на нефть, которые выросли более чем на 30% в этом году, на их экономику после того, как группа ведущих нефтепроизводителей ОПЕК+ решила придерживаться планов увеличить объемы поставок в мае на скромные 432 тысяч баррелей в день.

Ожидается, что санкции Запада против России после ее вторжения в Украину приведут к потере около 3 миллионов баррелей в сутки российской нефти в апреле, по данным МЭА.

Чтобы ликвидировать этот дефицит, президент США Джо Байден в четверг санкционировал наибольшее высвобождение из стратегических резервов нефти в США - 1 миллион баррелей в сутки в течение шести месяцев, начиная с мая, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Объявление США было сделано за день до того, как страны-члены МЭА должны встретиться в пятницу в 12:00 по Гринвичу, чтобы обсудить дальнейшее экстренное высвобождение запасов нефти, после их соглашения от 1 марта о высвобождении около 60 миллионов баррелей.

Япония будет действовать надлежащим образом в связи с высвобождением запасов нефти, внимательно наблюдая за глобальными событиями, заявил министр промышленности страны Коити Хагиуда в пятницу. "Непонятно, будет ли высвобождение сделано только США, или Соединенные Штаты сделают предложение на заседании МЭА", - заявил он.