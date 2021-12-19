Последнее обновление: 19.12.2021 13:15

Посол Австрии в Беларуси встретилась с матерью арестованного сотрудника А1

Посол Австрии в Беларуси Алоизия Вергеттер встретилась с матерью арестованного на 15 суток пресс-секретаря компании А1 Николая Бределева.

Информацию о встрече посол опубликовала в Facebook. Татьяну Бределеву Алоизия Вергеттер назвала частью своей «глобальной семьи».

Николай Бределев был задержан 10 декабря. Позже стало известно о том, что он арестован на 15 суток. В провластных телеграм-каналах появилась информация о том, что пресс-секретарь A1 сливал информацию о клиентах. Компания A1 Telekom Austria запустила корпоративное расследование на предмет утечек, заявив при этом, что Бределев не имел доступа к данным клиентов.

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