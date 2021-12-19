Последнее обновление: 19.12.2021 13:15

В Барселоне прошла многотысячная акция против испанского в школах

Около 35 тысяч человек вышли на митинг в Барселоне в субботу, 18 декабря, против решения Верховного суда Испании, согласно которому не менее 25% предметов в школах Каталонии должны преподаваться на испанском языке.

Акция прошла под девизом "Отныне и навсегда школы на каталанском". Протестующие потребовали, чтобы местные власти проигнорировали решение суда. В демонстрации принял участие и глава правительства Каталонии Пере Арагонес. Он раскритиковал вердикт суда как часть "наступления испанского национализма", передает DW.

Противники частичного перевода школьного образования на испанский опасаются, что "больше испанского" в действительности будет означать "меньше каталанского". Критики каталанской языковой модели, в свою очередь, расценивают низкий процент преподавания на испанском в школах этого региона как часть стратегии по отделению Каталонии от Испании.

Сейчас в большинстве основных школ автономного сообщества, требующего независимости от Испании, испанский преподается дважды в неделю, каждое занятие длится по 45 минут. Все остальные предметы ведутся на каталанском. Тем не менее вне занятий многие учащиеся говорят по-испански.

Тем временем министр образования Каталонии Жозеп Гонсалес-Камбрей распорядился направить в школы инспекции, которые должны будут обеспечить, чтобы занятия проводились только на каталанском. Почти все граждане Каталонии знают испанский, около 80% - и каталанский.

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