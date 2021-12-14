МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в 2021-2022 гг. из-за коронавируса

Темпы роста спроса на нефть могут замедлиться на фоне роста заболеваемости коронавирусом, что снова приведет к транспортным ограничениям и снижению потребления авиакеросина, следует из декабрьского отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Прогноз на 2021-2022 годы по росту спроса на нефть в мире понижен на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), передает ТАСС.

«Волна новых случаев заболеваемости COVID-19, как ожидается, замедлит восстановление глобального спроса на нефть. В первую очередь, будут затронуты авиаперевозки», - говорится в отчете. Теперь прогноз на 2021 год понижен до 5,4 млн б/с, на 2022 год - до 3,3 млн б/с.

МЭА обращает внимание, что новости о распространении «омикрона» вызвали распродажи на рынке нефти, и хотя панические настроения уже улеглись, нефть все еще торгуется примерно на $10 ниже, чем в начале ноября.