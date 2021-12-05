Последнее обновление: 05.12.2021 10:59

Власти Беларуси отправят делегацию в Крым на 130-летие Максима Богдановича

Делегация политиков и общественников из Беларуси приедет на следующей неделе в Ялту, где пройдут памятные мероприятия по случаю 130-летия со дня рождения белорусского поэта Максима Богдановича.

Представителей власти в делегации не будет, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Романа Чегринца.

"Ожидается уровневая делегация, но уровень не исполнительной власти, а знаковые политики и общественники, которые на всю страну звучат. Конкретные фамилии пока не назову, потому что все может измениться", - сказал Чегринец.

Председатель автономии отметил, что проведет делегацию по тем местам Крыма, которые, по его мнению, необходимо показать планирующему посещение Крыма Александру Лукашенко. "Я уверен, что по прибытии Лукашенко тоже поедет на могилу Богдановича, как и эта делегация, а также посетит санаторий "Белоруссия", - считает Чегринец.

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