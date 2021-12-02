Последнее обновление: 02.12.2021 11:14

Тихановская вошла в top-25 влиятельных женщин по версии Financial Times

Газета Financial Times включила Светлану Тихановскую в ежегодно обновляемый список 25 самых влиятельных женщин мира.

Тихановская представлена в разделе «Герои» как ярый защитник демократии.

«Александр Лукашенко, авторитарный правитель Беларуси, недооценил как эту решительную женщину, так и стремление своей собственной страны к переменам. Вскоре десятки тысяч белорусов сплотились вместе с Тихановской, объединившись в крупнейшее оппозиционное движение страны за десятилетия и, возможно, в современной истории», — написала о Светлане Тихановской министр финансов Канады Кристия Фриланд.

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