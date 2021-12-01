Последнее обновление: 01.12.2021 23:00

Офис Генсека ООН прокомментировал слова Лукашенко о принадлежности Крыма

ООН определяет свои подходы к Крыму на основе голосования стран по соответствующим резолюциям в Генеральной Ассамблее ООН.

Об этом заявил в среду зампред генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя заявление Лукашенко о том, что Крым после референдума в 2014 году де-юре стал российским, передает ТАСС.

"Позиция ООН относительно Крыма определяется соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН. Решение о том, хотят ли они поменять свою позицию в последующих резолюциях, остается за странами, представленными на Генеральной Ассамблее", - сказал он, отвечая на вопрос, следует ли Беларуси уведомить секретариат всемирной организации о заявленной Лукашенко позиции по Крыму.

Хак не стал отвечать на уточняющий вопрос, предусмотрена ли в рамках ООН процедура признания изменения принадлежности той или иной территории.



<Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование