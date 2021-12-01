Последнее обновление: 01.12.2021 16:54

Кремль назвал важным заявление Лукашенко о Крыме

Кремль считает важным, что в восприятии белорусской стороны Крым является российским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, очень важное вчера было сделано заявление Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским", - сказал Песков.

Он подтвердил планы Путина и Лукашенко о совместной поездке в Крым.

"Очевидно, что сейчас в Крыму не самое лучшее время для таких поездок - погода из ряда вон, да и различные климатические аномалии дают о себе знать, но у меня нет сомнения, что в подходящий момент два президента договорятся и съездят в Крым", - сказал Песков.

Он уточнил, что речь идет не о посещении какого-то города, а "рассматривается поездка в Крым".

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