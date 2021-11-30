Лукашенко: Белавиа полетит в Крым, когда нам нужно будет

"Белавиа" начнет полеты в Крым, когда это потребуется властям Беларуси, заявил в интервью РИА Новости Лукашенко.

"Мы полетим тогда, когда нам нужно будет. К сожалению, не через Украину. В два раза, наверное, круг или полтора будет дальше", - сказал Лукашенко.

Он напомнил, что в Крыму есть белорусский санаторий: "Если нам нужно будет перевезти наших людей, а у нас там и свой санаторий. Слушайте, у нас руки развязаны".

Лукашенко также заявил, что Крым "де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года».