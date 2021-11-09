Последнее обновление: 09.11.2021 18:28

Путин и Лукашенко обсудили беженцев на границе Беларуси с ЕС

Путин и Лукашенко в телефонном разговоре во вторник обсудили ситуацию с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах.

"… обменялись также мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Затронут ряд вопросов двустороннего сотрудничества с учётом итогов прошедшего 4 ноября заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства. Подтверждён настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных интеграционных процессов в духе партнёрства и союзничества. …Условлено о продолжении контактов», также сказано в сообщении.

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