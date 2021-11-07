Кудрин оценивает потери мировой экономики от коронавируса в $4-10 трлн.

Потери мировой экономики от пандемии коронавируса составляют от 4 до 10 трлн долларов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в видеообращении к участникам третьего Международного муниципального форума стран БРИКС.

«По разным оценкам потери мировой экономики от пандемии составляют от 4 до 10 триллионов долларов, а значительная часть этих потерь придется именно на бюджеты регионов и муниципалитетов», - сказал Кудрин. При этом, по его словам, системы здравоохранения стран мира показали неготовность к пандемии, передает ТАСС.

«Системы здравоохранения, социальной поддержки показали неготовность к глобальным потрясениям. Сегодня задача органов государственной власти и контрольно-надзорных ведомств на всех уровнях - выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более устойчивыми и эффективными», - добавил Кудрин.