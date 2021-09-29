В Беларуси хотят укрепить доверие потребителей к финансовой системе

Национальный банк, Ассоциация белорусских банков, Ассоциация лизингодателей, Ассоциация развития финансового рынка, Республиканская ассоциация микрофинансовых организаций подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в целях укрепления доверия потребителей финансовых услуг к финансовым продуктам, финансовым организациям и финансовой системе в целом.

"Меморандум открыт для присоединения иных ассоциаций участников финансового рынка и является основополагающим документом для дальнейшего взаимодействия Национального банка с ними по различным направлениям", - говорится в сообщении Нацбанка.

В рамках меморандума планируется на основе принципов добросовестного (ответственного) поведения, включенных в соответствующие кодексы, разрабатывать и внедрять в деятельность финансовых организаций добросовестные практики предоставления финансовых услуг. К работе в данном направлении предполагается привлекать представителей обществ по защите прав потребителей, заинтересованных государственных органов, а также иных организаций.

Меморандум предусматривает совершенствование механизмов взаимодействия с потребителями финансовых услуг в части разработки общих подходов по рассмотрению жалоб и урегулированию спорных ситуаций. Качественное рассмотрение обращения потребителя на уровне исполнителя финансовых услуг и (или) профильной ассоциации (союза) позволяет нивелировать риски создания и поддержания отрицательного имиджа как отдельного сегмента финансового рынка, так и финансовой системы.

Кроме того, планируется повысить информационную открытость финансовых организаций в части порядка оказания финансовых услуг, в том числе на основе анализа поступающих обращений граждан. При этом предполагается, что профильные ассоциации (союзы) участников финансового рынка будут осуществлять консультирование потребителей, в том числе по порядку реализации и защиты своих прав.

"Реализация указанных, а также иных направлений сотрудничества, предусмотренных меморандумом, будет способствовать установлению прозрачных, доверительных отношений между потребителями, исполнителями финансовых услуг и их профильными ассоциациями (союзами), а также позволит повысить доступность финансовых услуг", - надеются в Нацбанке.