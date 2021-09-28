Госконтроль Беларуси косвенно подтвердил арест Виталия Синицкого

Уголовное дело возбуждено в отношении учредителя общества с ограниченной ответственностью в Минске, которое недоплатило в бюджет почти 10 млн. рублей налогов за счет реализации незаконной схемы дробления бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Госконтроля РБ.

«Чтобы уменьшить размер налоговых отчислений учредитель и фактический руководитель ООО (владелец нескольких торговых центров в г.Минске) организовал распределение выручки, полученной от сдачи помещений в аренду, между 16 аффилированными структурами. В уставный фонд этих специально созданных фирм было внесено недвижимое имущество, принадлежащее ООО на праве собственности. Впоследствии коммерческие структуры сдавали помещения в торговых центрах в аренду как собственные, необоснованно применяя упрощенную систему налогообложения», - говорится в сообщении КГК РБ.

Утверждается, что за счет уклонения от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость с января 2019 года по март 2021 года общество с ограниченной ответственностью не уплатило налогов на сумму свыше 9,8 млн. рублей.

«…возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. В ходе обысков изъяты документы, свидетельствующие о деятельности аффилированных структур, носители информации, черновые записи. На имущество подозреваемого наложен арест», - отмечается в сообщении.

Вчера издание «Наша Нива» со ссылкой на собственные источники сообщила об аресте бизнесмена Виталия Синицкого, совладельца холдинга «Сигмаполюс», которому принадлежат бизнес-центры «Титан», «Тивали», «Орлан», «Волна», «Анкор» и другие.

По данным издания, Синицкий сам написал заявление, где просил налоговую проверить его деятельность, чтобы привести ее «в соответствие с законом» и устранить недочеты, если они есть.

Чем закончилась проверка, читаем выше.