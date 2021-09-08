БНК в январе-августе нарастила поставки в Украину на 30%

Белорусская нефтяная компания (БНК) за январь-август 2021 г. поставила в Украину 2,36 млн т светлых нефтепродуктов (бензины и дизтопливо).

Это на 30% больше показателя аналогичного периода прошлого года (1,81 млн т), сообщили enkorr в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

За счет этого доля белорусского топлива в импортных поставках на украинский рынок выросла с 39% в январе-августе 2020 г. до 49% в январе-августе 2021 г.

По данным «А-95», импорт дизельного топлива от БНК за отчетный период показал рост в 37% и составил 1,75 млн т. Годом ранее этот показатель был на уровне 1,27 млн грн. Наибольший объем ресурса в адрес украинских контрагентов был отгружен в августе-2021 — 275 тыс. т, наименьший в мае — 143 тыс. т.

Сокращение импорта ДТ в мае-июле из Беларуси объясняется ремонтными работами на Мозырском НПЗ, которые завершились в начале июля. При этом уже в августе белорусские поставщики вышли на плановые поставки, а также начали догружать объемы, которые были законтрактованы ранее.

Белорусская нефтяная компания также утвердилась в качестве абсолютного лидера по отгрузкам бензина в адрес Украины. За восемь месяцев текущего года БНК поставила 609 тыс. т бензина, что на 13% выше прошлогоднего показателя (539,4). Таким образом, на Беларусь приходится 75% всего импорта бензинов по итогу января-августа 2021 г.

Напомним, по итогам прошлого года на импортные поставки бензинов из Беларуси пришлось 40% всего украинского рынка, или 857,2 тыс. т, а на белорусское дизельное топливо — 30% рынка (2,2 млн т).