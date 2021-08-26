Руководство Беларусбанка сотнями тысяч скупает дешевые акции банка

Руководство Беларусбанка сотнями тысяч скупает акции «Беларусбанка», которые могут давать сотни процентов прибыли, пишет «Наша Нива» о бенефициарах действующей в госбанке с 2019 года схемы обогащения руководства.

Суть схемы проста: цена на простые акции, которые могут приобрести только сотрудники Беларусбанка, установлена банком в 18 копеек. Но спустя 2 года простые акции можно сконвертировать в привилегированные, поэтому сейчас они торгуются на рынке по 3,5-5 рублей.

Отличие простых акций от привилегированных в том, что по первым платятся мизерные дивиденды — 1-2% в год. Дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2020 года составили 51 копейка на акцию.

Согласно закону, граждане обязаны задекларировать свое намерение о приобретении акций. Единый портал финансового рынка раскрывает удивительную картину, насколько топ-менеджмент Беларусбанка заинтересован в покупке простых акций, которые в последующем могут быть конвертированы в «привилегированные» согласно решению собрания акционеров, в основном сформированного представителями государства.

Издание указывает, что председатель правления банка Виктор Ананич выразил намерение купить 50 000 простых акций в 2020 году и еще 40 000 в 2021 году. Первый зампред Александр Поливко в 2020-м выразил желание приобрести 120 000 простых акций и еще 150 000 в 2021-м.

Если взять цену покупки и самую минимальную цену продажи на рынке привилегированных акций (при условии, что их конвертируют), то из «инвестиции» в 48 600 рублей заместитель председателя правления через два года получит возможность продать акции за 945 000 рублей.

Другие замы также пожелали приобрести акции банка: Дмитрий Грищенков - 60 000 акций, Светлана Коженкина — 150 000, Сергей Мельник — 175 000.

Пока на дивиденды уходит 1% прибыли банка, но эту цифру можно изменить на собрании акционеров пока еще госбанка, что лишь подогревает интерес к скупке простых «конвертируемых» акций со стороны сотрудников банка.