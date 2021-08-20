Парламент Китая одобрил поправку, разрешающую семьям заводить троих детей

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) в пятницу принял поправки в Закон о населении и планировании рождаемости и законодательно разрешил китайским семьям заводить до троих детей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

По его данным, новая редакция закона указывает, что государство будет пропагандировать среди населения вступление в брак и рождение детей в молодом возрасте. Кроме того, власти страны обязуются ввести финансовые, налоговые, страховые, образовательные и жилищные льготы для молодых семей с детьми и снизить расходы родителей на рождение и воспитание молодого поколения, а также образовательные услуги.

Государство также будет поощрять местные власти и работодателей за предоставление дополнительного отпуска сотрудникам, которые воспитывают малолетних детей.

В мае этого года Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая приняло решение разрешить семьям иметь троих детей. В июле Госсовет КНР отменил соответствующие штрафы, а также объявил о планах рассмотреть вопрос о предоставлении льготного жилья молодым семьям и налогового вычета за расходы на содержание детей до 3 лет.

С середины 1970-х годов в КНР проводился жесткий курс на ограничение рождаемости. За некоторыми исключениями, семьям было разрешено иметь лишь одного ребенка.

Однако из-за вызванного сокращением рождаемости стремительного старения населения страны китайские власти с 2008-2009 гг. разрешили иметь двух детей семейным парам, где оба супруга были единственными детьми у своих родителей. 1 января 2016 года в КНР в силу вступил закон, разрешающий всем китайским семьям иметь двоих детей.

По итогам 2020 года население КНР составило 1,41 млрд человек. Доля граждан в возрасте старше 60 лет достигла 18,7%. В 2020 году в стране было зарегистрировано 10,035 млн новорожденных, что стало самым низким показателем с основания КНР в 1949 году. По прогнозам китайских демографов, если существующую тенденцию не переломить, то к 2050 году в КНР будет насчитываться около 487 млн человек в возрасте старше 60 лет. Иначе говоря, пожилые люди будут составлять 35% от 1,4 млрд жителей страны.