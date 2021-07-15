Число просителей убежища в Германии в 2020 году незначительно возросло

Около 18 тыс. человек в 2020 году обратились к немецким властям за получением статуса беженца по политическим или иным причинам.

По данным Федерального статистического ведомства, это на один процент больше, чем годом ранее. Прирост числа соискателей убежища оказался наименьшим с 2011 года.

В ведомстве такую ​​тенденцию связывают с ограничениями в передвижении, введенными различными государствами Евросоюза из-за пандемии коронавирусной инфекции. В 2019 был зафиксирован прирост в 3%.

Всего, по данным Центрального реестра иностранцев (AZR), до конца 2020 года в Германии проживали поменьше 1,86 млн лиц, просящих убежища. Из них статус беженца получили около 1,4 млн человек. В 2020 году их число, по сравнению с 2019-м, выросло на 38 тыс. человек, то есть на 3%. Примерно две трети получивших убежище - выходцы из Сирии, Афганистана и Ирака.

Среди всех искателей убежища на конец 2020 года насчитывалось около 216 тыс. человек с открытым статусом, который означает, что решение по их заявлению еще не принято. По данным статистического ведомства ФРГ, число иностранцев, ожидающих решения немецких органов, в 2020 году сократилось, по сравнению с предыдущим годом на 51 тыс. человек, то есть на 19%.

Кроме того, в стране проживают 243 тыс. эмигрантов, прошение об убежище которых была отклонена или утративших статус беженца. Это на 14%в больше, чем в конце 2019 года.