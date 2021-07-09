Миграционный кризис может обернуться для режима в Минске скорым пятым пакетом санкций

Настойчивые попытки белорусских властей продать Евросоюзу решение рукотворного миграционного кризиса в обмен на начало переговоров с режимом в Минске могут спровоцировать обратный эффект: еврочиновники и европолитики на время отложат подбор пляжных костюмов и оперативно, еще в июле, примут пятый пакет санкций.

Такое развитие допускает и корреспондент Радио Свобода, «эксперт по санкциям», Рикард Йозвяк.

«Новых санкций Евросоюза в отношении Беларуси до традиционного летнего периода отпусков в августе не ожидается, но ситуация на границе между Литвой и Беларусью внимательно отслеживается и может в итоге привести к новым спискам», - написал журналист в Twitter.

Как сообщалось, сегодня Литва приступила к возведению заграждений на границе с Беларусью.