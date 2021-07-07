В июне 2021 года ЗВР Беларуси усохли на $354 млн.

За июнь 2021 года золотовалютные резервы Нацбанк Беларуси снизились на $353,8 млн. или на 4,6% после роста в мае на $485,2 млн. (6,7%).

На 1 июля 2021 года, по предварительным данным, ЗВР составили $7,4093 млрд., сообщает пресс-служба Нацбанка РБ.

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам июня в основном обусловлено плановым погашением Правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $240 млн., а также уменьшением стоимости монетарного золота», - говорится в комментарии регулятора.

«Поддержанию уровня золотовалютных резервов в июне способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин и привлечения Министерством финансов средств в иностранной валюте», - сказано в сообщении.