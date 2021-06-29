ЕБРР усилит контроль за финансированием частных проектов в Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) усилит контроль за выделением своего финансирования на частные проекты в Беларуси, чтобы исключить их связь с государством.

Об этом сообщила во вторник президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, передает ТАСС.

"Что касается частного сектора, мы усилим проверку, чтобы гарантировать, что мы не поддерживаем компании, связанные с режимом и правительством, концентрируясь на малых и средних предприятиях, которые не имеют отношения к деятельности правительства или правительственных чиновников. Мы на самом деле последовательны в подходе наших акционеров", - сказала президент банка.

Она подтвердила, что позиция ЕБРР, который в сентябре прошлого года отказался от финансирования проектов в Беларуси, за исключением частного сектора, не изменилась. При этом Рено-Бассо подчеркнула, что решение о заморозке новых проектов касается также уровня муниципалитетов и местных властей.

"С августа прошлого года, после выборов, результаты которых были оспорены, мы остановили все новые проекты в суверенной области. Мы далее ужесточаем наш подход, подтверждая, что не будем финансировать никакие новые проекты на уровне муниципалитетов и местных властей, не будем поддерживать государственные компании", - сказала президент банка.

"Мы очень обеспокоены продолжающимся ухудшением ситуации в Беларуси и действиями властей, мы призываем к уважению прав человека и свободы высказываний в стране", - добавила она.