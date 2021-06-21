В Индии обнаружили новую мутацию коронавируса

В Индии в штате Махараштра обнаружили распространение нового варианта индийского штамма коронавируса, который получил название «дельта плюс», сообщает The Hindustan Times (предыдущий вариант имеет название «дельта»).

Всего было выявлено 20 случаев заражения новой мутацией в четырех районах штата, передает РБК.

Минздрав Индии сообщил, что новый штамм, скорее, вызывает интерес у исследователей, и пока не переведен в категорию мутаций, вызывающих озабоченность.

Однако телеканал NDTV приводит слова главы Всеиндийского института медицинских наук Рандипа Гулерии, который предупредил, что штамм может в будущем вызвать беспокойство, если его не изучить. Он пояснил, что произошедшая мутация могла изменить свойства вируса «в части заразности» и за его поведением необходимо наблюдать в течение нескольких недель.

Дельта-вариант коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны и был выявлен во многих странах, в том числе Европы и Азии.

Индийский штамм циркулирует и в России. Так, на прошлой неделе платформа GISAID сообщила, что доля заражений этой мутацией в России превысила 70%. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что у почти 90% заболевших COVID-19 в Москве обнаружен индийский штамм. Кроме того, он отмечал, что в столице зафиксировали повторные случаи заражения среди тех, кто переболел или прошел вакцинацию от коронавируса, и связывал это с распространением индийского штамма.

«Уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от индийского штамма, нужно, чтобы он был в два раза выше по сравнению с уханьским. Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку», — утверждал Собянин.

Британские ученые сообщали, что новые штаммы коронавируса, в частности индийский вариант, вызывают другие симптомы заболевания COVID-19. По их словам, теперь наиболее часто пациенты жалуются на головную боль, насморк и боль в горле.