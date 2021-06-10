Джонсон и Байден составят новую Атлантическую хартию по "защите демократии"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден в четверг в английском графстве Корнуолл проведут первую очную встречу в преддверии саммита Группы семи (G7), запланированного на 11-13 июня в городке Карбис-Бэй.

Как говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства, итогом переговоров двух лидеров станет принятие новой Атлантической хартии, передает ТАСС.

Отмечается, что готовящийся документ по своему духу будет похож на Атлантическую хартию 1941 года, подписанную премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем (1874-1965) и 32-м президентом США Франклином Рузвельтом (1882-1945), в которой были заложены основы будущего послевоенного мира.

"В Атлантической хартии 2021 года будет сказано, что, хотя современный мир сильно отличается от того, что был в 1941 году, ценности, которые разделяют Великобритания и США, остаются теми же. Раньше наши страны сотрудничали при построении мира после Второй мировой войны, а теперь мы будем прикладывать совместные усилия, чтобы ответить на вызовы, стоящие перед планетой на сегодняшний день, - от глобальной обороны и безопасности до восстановления экономик после коронавируса и борьбы с изменением климата", - сказано в сообщении канцелярии.

В нем подчеркивается, что новая Атлантическая хартия будет состоять из восьми ключевых тем, по которым Джонсон и Байден планируют "работать сообща на благо человечества". "Многие из них опираются на наши многолетние ценности, включая защиту демократии, коллективную безопасность, строительство справедливой и устойчивой глобальной торговой системы. Однако хартия также будет посвящена актуальным вызовам, в частности мерам по борьбе с кибератаками, изменением климата, защите биоразнообразия и, разумеется, противостоянию пандемии коронавируса и восстановлению экономики", - указывается в заявлении.

"Если перед Черчиллем и Рузвельтом был поставлен вопрос, как помочь миру восстановиться после разрушительной войны, то сегодня мы имеем дело с абсолютно другим, но не менее пугающим вызовом - как восстановить экономику после пандемии коронавируса. В связи с этим сотрудничество между Великобританией и США - самыми близкими партнерами и величайшими союзниками - будет ключевым для будущей мировой стабильности и процветания", - заявил Джонсон.

"Соглашения, которых я и президент Байден достигнем сегодня и которые отражают общие ценности и взгляды, лягут в основу устойчивого мирового восстановления [от последствий пандемии]. 80 лет назад американский президент и британский премьер-министр стояли плечом к плечу, обещая лучшее будущее. Сегодня мы делаем то же самое", - сказал Джонсон.

В заявлении подчеркивается, что в результате встречи Джонсона и Байдена стороны планируют "усилить борьбу с пандемией коронавируса" и начать теснее взаимодействовать друг с другом для предотвращения будущих вспышек. "Ожидается, что два лидера согласятся активизировать совместную работу по геномному секвенированию и определению штаммов", - указывается в нем.

Кроме того, Джонсон и Байден в ходе встречи обсудят углубление американо-британских связей в сфере безопасности и обороны. "Отношения между нашими странами в области безопасности уже можно назвать самыми близкими, глубокими и значимыми в мире. В будущем мы будем сильнее сотрудничать в космосе и киберпространстве, включая борьбу с онлайн-преступностью и незаконными финансовыми потоками", - сказано в тексте.

Атлантическая хартия, подписанная Черчиллем и Рузвельтом 14 августа 1941 года на военно-морской базе Арджентия на Ньюфаундленде, считается одним из основных документов антигитлеровской коалиции. Принципы, изложенные в этой декларации, легли в основу создания ООН и всего политико-экономического миропорядка после Второй мировой войны. 24 сентября 1941 года согласие с принципами хартии выразили представители СССР, а также ряда правительств, находившихся в изгнании.