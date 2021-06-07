Штадлер намерен сбежать от Лукашенко в Украину

Швейцарская компания Stadler готовится развернуть в Украине завод по производству электропоездов, и уже выбрала место для него.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Проект, который начинаем воплощать в жизнь, нужен Киеву и агломерациям вокруг. Комфортабельные поезда со стыковками к метрополитену разгрузят подъезды к столице. Уже в этом году Stadler передаст нам один или два поезда для тестирования", — отметил Тимошенко.

Он также увязал начало выпуска городских электричек Stadler с проектом City Express для Киева, Днепра и Харькова, а все в целом — с президентской программой "Большое строительство".

Дружба властей Украины со Stadler получила новое дыхание в начале 2021 года после того, как 29 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Stadler Rail AG во главе с председателем совета директоров, совладельцем холдинга Петером Шпулером (крупнейший акционер, владелец 40% акций компании).

"Украинская сторона заинтересована в развитии линий метро в Киеве, Харькове, Днепре, а также в развитии сообщения электричкой и скоростным трамваем в разных городах", — заявил Зеленский и подчеркнул, что Украина имеет собственных производителей рельсового подвижного состава, поэтому важным условием сотрудничества с иностранными компаниями будет максимальная локализация производства на территории Украины.

В свою очередь, Петер Шпулер заявил, что ему интересно создание в Украине совместного производства.

7 мая по результатам переговоров с участием представителей Офиса президента Украины, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерства инфраструктуры Украины был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО "Укрзалізниця" и компанией Stadler Rail AG. В качестве приоритетной площадки в Украине швейцарская компания рассматривает Киевский электровагоноремонтный завод (КЭВРЗ).

Об этом не говорят публично, но все выглядит так, будто Stadler готовится перенести в Украину свое очень мощное производственное подразделение, созданное в прошлые годы в Беларуси, пишет издание dsnews.ua.

Дочерняя компания Stadler Minsk была создана в Фаниполе в 2013 году, начала производство трамваев и поездов в 2014-м. До 2020 г. был реализован ряд инвестиционных проектов, швейцарская компания построила полноценный завод по производству вагонов и локомотивов, в Фаниполе она выпускает пригородные, международные поезда и поезда метро, а также трамваи и ряд комплектующих. Общий объем швейцарских инвестиций в проект достиг 100 млн евро.

На предприятии в Фаниполе работает более 1500 человек, выпускается около 400 вагонов Stadler в год. Беларусь закупила несколько десятков поездов для железной дороги и метро. Также произведенные в Беларуси поезда и вагоны Stadler поставляются в Россию, Грузию, Азербайджан, все страны СНГ, Боливию, Венгрию и Норвегию. На белорусскую "дочку" Stadler приходится 20% мирового объема выпуска Stadler— это второй по масштабу завод швейцарской группы.

Однако белорусские власти и в прежние годы использовали предприятие как "дойную корову" — то для решения проблем БелЖД, то для внеочередного пополнения бюджета или создания благоприятного международного имиджа.

После 9 августа 2020 года у белорусского предприятия возникли новые проблемы. В частности, гендиректор концерна Петер Шпулер в интервью швейцарскому радио SRF заявил, что завод в Фаниполе "столкнулся уже не с экономической, но с политической проблемой". По его словам, дело не только в забастовках: швейцарские правозащитные организации требуют, чтобы компания Stadler Rail и ее руководитель ясно дистанцировались от режима Александра Лукашенко.

Но куда большую угрозу для предприятия сейчас представляют экономические санкции, вводимые против Беларуси, — они могут полностью парализовать производство. В этой ситуации все выглядит так, что руководство концерна Stadler решило создать производственную площадку в Украине, чтобы перевести в Украину экспортные контракты завода в Фаниполе.