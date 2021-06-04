Последнее обновление: 04.06.2021 13:52

Журналист и игрок ФК "Крумкачы" Ивулин приговорен к 30 суткам ареста

Задержанному в четверг журналисту и игроку футбольного клуба "Крумкачы" Александру Ивулину присудили 30 суток ареста, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна".

"Спортивного журналиста и футболиста Александра Ивулина осудили на 30 суток якобы за флаг на окне", - проинформировали правозащитники.

Как сообщалось, 3 июня в Минске были задержаны журналист издания Tribuna.com и футболист клуба "Крумкачы" Александр Ивулин, а также монтажер проекта "ЧестнОК" Ярослав Писаренко, который ранее работал на телеканале "Беларусь 5" и уволился оттуда после событий августа 2020 года.

4 июня их дела поступили в суд Фрунзенского района Минска, дело Александра Ивулина направили судье Юлии Близнюк, пишет Интерфакс-Запад.

"На журналиста составили протокол по ч.3 статьи 24.23 КоАП якобы за флаг на окне их квартиры. Александр отрицает свою вину. Ивулин заявил, что при обыске флага на окне не было, поэтому он заявил ходатайство об опросе свидетелей, которые могут подтвердить, что это правда. Судья Близнюк отклонила ходатайство и арестовала Ивулина на 30 суток", - говорится в сообщении.

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