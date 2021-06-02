В Беларуси повышены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Постановлением Совмина № 299 от 31 мая 2021 г. повышены ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно документу, экспортные пошлины на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты повышены до $58,8 за 1 т (ранее – $54,9); прямогонный бензин – до $32,3 за 1 т (ранее – $30,1); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – до $17,6 за 1 т (ранее – $16,4).

Постановление вступило в силу 1 июня 2021 г.