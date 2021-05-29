Последнее обновление: 29.05.2021 08:02

США в марте впервые с 1991 г. импортировали нефть из Ирана

Иран впервые с ноября 1991 года экспортировал нефть в США в объеме 33 тыс. баррелей в сутки, следует из материалов Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Последний раз Иран поставлял нефть в США в ноябре 1991 г. Тогда объем поставок составил 64 тыс. б/с.

В свою очередь Россия увеличила поставки нефти и нефтепродуктов в США в 1,8 раза по сравнению с февралем, до 22,94 млн баррелей. Таким образом Россия поднялась на второе место по объему экспорта топлива. Первое место заняла Канада (139,87 млн баррелей), третье - Мексика (17,62 млн баррелей), передает ТАСС.

США в марте импортировали 179,4 млн баррелей нефти, что на 22,9 млн баррелей больше, чем в феврале.

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