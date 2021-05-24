Беларусь начинает терять воздушные транзитные доллары

Как минимум 8 стран уже квалифицировали угрозу применения ракет «воздух-воздух» по отношению к рейсу FR4978 компании Rynair, которым летел Роман Протасевич по маршруту Афины-Вильнюс, как акт государственного терроризма.

Это означает, что власти США, Великобритания, Германия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия и Ирландия де-факто приняли решение ввести запрет на гражданские полёты в воздушном пространстве Беларуси.

Впрочем, ряд авиакомпаний, не дожидаясь решения властей и авиарегуляторов самостоятельно приняли решение облетать территорию Беларуси.

Факт отказа ряда авиакомпаний использовать воздушное пространство страны в качестве транзитного коридора подтвердило государственное предприятие Белаэронавигация, которое в до-коронавирусное время получало ежегодно $300-400 млн. валюте (из-за коронавируса доходы куда скромнее).

"Визуально больших изменений нет (...), отдельные компании полетели в обход Беларуси, но это обычная ситуация, компании могут сами менять маршруты по своим соображениям. В целом не могу сказать, что Беларусь стали обходить", - заявил замгендиректора "Белаэронавигации" по организации воздушного движения Валериан Гродь, которого цитирует Интерфакс-Запад.

Между тем, по его словам, "полная информация о трафике за прошедшие сутки будет завтра".

Он подчеркнул, что к настоящему времени "нет ни одного официального уведомления об отказе перевозчиков использовать воздушное пространство Беларуси. Предметная внешняя реакция пока не видна, по крайней мере, пока".

Как минимум три авиакомпании - Avia Solutions Group, Wizz Air и airBaltic – уже изменили маршруты , облетая Беларусь стороной.

По прошествии суток, можно будет подсчитать не только текущий ущерб бюджету страны, но и спрогнозировать возможные потери в случае решения ICAO и IATA запретить полеты над Беларусью.