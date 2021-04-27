Путин отказался договариваться с Зеленским о мире в Донбассе

Кремль приветствует инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с Владимиром Путиным, но не считает, что ее темой может быть урегулирование в Донбассе, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва, по словам Пескова, продолжает настаивать, что «не является стороной конфликта», который унес больше 14 тысяч жизней и вышел на новый виток эскалации в 2021 году на фоне массированной переброски российских войск и вооружений в южные области.

«Желание разговаривать всегда можно только приветствовать», - сказал Песков, комментируя инициативу Зеленского, добавив, что «такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений» и «не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины».

«Россия не является стороной этого конфликта, и в Москве убеждены, что единственным правильным шагом для урегулирования может быть только реализация положений минского комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями и руководством двух самопровозглашенных республик», - цитирует Пескова «Интерфакс».

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 23 апреля заявил о начале возвращения в места дислокации войск, переброшенных к украинской границе.

Евросоюз оценил оценил численность группировки в 100 и более тысяч человек, в то время как аналитики Jane’s заметили близ Донбасса танки, БМП, реактивные системы залпового огня, тяжелые огнеметные системы (ТОС-1 «Солнцепек») и даже колонну «Искандеров» 119-й ракетной бригады Центрального военного округа.

«Определенный отвод» войск действительно состоялся, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Тем не менее «пока слишком рано принимать за чистую монету российские заявления об окончании того, что они назвали учениями», сказал он, добавив, что Минобороны США продолжает внимательно отслеживать ситуацию.