Последнее обновление: 23.04.2021 09:28

Посол США Джули Фишер считает, что президентство Лукашенко не продлится долго

Посол США Джули Фишер считает, что президентство Лукашенко не продлится долго. Такое мнение она высказала в интервью Reuters.

По ее словам, так будет, если Лукашенко не прекратит репрессировать оппонентов и не пойдет на переговоры.

«Протесты изменили отношение к режиму в Беларуси. Я не верю, что правительство, которое идет наперекор воле своего народа, которое так откровенно игнорирует волю народа, устойчиво», - сказала Фишер.

Посол также заявила, что Вашингтон обеспокоен тем, что Беларусь стала более зависимой от Москвы с момента начала массовых протестов в августе прошлого года.

«Мы наблюдаем, что Беларусь продолжает отдаляться от суверенитета и независимости, и это беспокоит Соединенные Штаты Америки», - сказала дипломат.



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