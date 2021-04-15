Последнее обновление: 15.04.2021 11:25

Apple исследует возможность диагностики коронавируса и гриппа с помощью умных часов

Компания Apple совместно с учеными из Университета штата Вашингтон изучает возможность диагностики заражения новым коронавирусом или гриппом с помощью умных часов.

Для этого медики принимают добровольцев из тех, кто живет в районе Сиэтла и пользуется iPhone 6s или более новым смартфоном компании, сообщает «Новое время».

Исследование сосредоточено на определенном районе Сиэтла, поскольку в нем живут люди, которые «могут иметь более высокий, чем обычно, риск респираторных заболеваний из-за частого контакта с другими людьми во время работы или другой деятельности, состояния здоровья или других факторов».

В Apple ожидают, что это исследование займет «до шести месяцев». Во время его проведения участники должны будут периодически заполнять специальный опросник. Если участники заболеют во время проведения исследования, им отправят специальный набор для домашнего диагностирования COVID-19 и других респираторных заболеваний.



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