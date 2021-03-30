Лукашенко боится, что следующий президент Беларуси будет диктатором

Лукашенко допустил, что следующий президент Беларуси может тоже оказаться диктатором, и именно это является драйвером поправок в конституцию.

"Тем, кто забыл это, напоминаю, что не Россия и не руководство России, как сейчас эти идеи принято подкидывать в России, заставляют Лукашенко Конституцию переделывать. Нет. Этим мы занимаемся давным-давно. Подошли к тому, что эти изменения должны быть, потому что Лукашенко не вечен и мы не знаем, кто будет следующим, и какой он будет - диктатор, авторитарный руководитель, - мы тоже не знаем. Это первая важнейшая причина, по которой нам пришлось обратиться к Конституции", - заявил сегодня Лукашенко на совещании по перераспределению полномочий ветвей власти.

Он также заявил, что каждый из 36 назначенных им членов Конституционной комиссии будет персонально отвечать за предложенные поправки в Конституцию.

"Они все персонально будут отвечать за те предложения, которые внесут как минимум президенту. Президент вынесет Конституцию на референдум. Решать будет народ. Общество чего-то хочет в плане изменения Конституции - будет, и будет абсолютно честно", - заявил пенсионер, правящий страной, где уже 8 месяцев кряду торжествует беззаконие и насилие.