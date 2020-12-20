МВД Беларуси: В спальных районах Минска встречаются подозрительные толпы с детьми

ГУВД Мингорисполкома разродилось комментарием по поводу вчерашних задержаний граждан вместе с детьми в микрорайоне Лебяжьем.

«В субботу, 19 декабря, около 9 часов вечера от граждан сотрудникам милиции поступила информация о подозрительной толпе в микрорайоне "Лебяжий", среди которой замечены малолетние дети.

Вскоре туда прибыли ближайшие наряды, задействованные в охране общественного порядка. Правоохранители попросили собравшихся разойтись и отвести детей домой. Однако те никак не отреагировали, продолжали оставаться на площадке.

В итоге милиционеры корректно предложили трем мужчинам для дальнейшего разбирательства проследовать в служебный транспорт. Один из них самостоятельно принял решение сделать это вместе с двумя своими детьми. Второй также самостоятельно передал коляску находившейся там знакомой и спокойно прошел в служебный транспорт. По прибытию в территориальный орган внутренних дел в отношении доставленных мужчин был начат административный процесс. При этом никаких спецсредств сотрудники милиции не применяли», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, трое жителей Лебяжьего были задержаны около 9 вечера в субботу после того, как собравшиеся на площадке между домами 125 и 127 граждане вызвали, по утверждениям очевидцев и сообщениям в районном чате, раздражение у четы Вакульчиков (Валерий Вакульчик – экс-глава КГБ и Совбеза, инспектор по Брестской области), проживающих в Веснинке (Дрозды -2).

Следует отметить, что всё произошло на площадке, которая включена Мингорисполкомом в перечень мест для круглосуточного дежурства и патрулирования в целях предотвращения проведения несанкционированных мероприятий с БЧБ символикой и нанесения муралов на стенах близлежащих строений.

Текст комментария свидетельствует о том, что в ГУВД убеждены в том, что почти все 9,4 млн. населения страны представлены дебилами, имбицилами и дегенератами.

В этой связи, ГУВД следовало бы выпустить еще одно предупреждение по поводу подозрительных толп: особенно часто такие толпы можно встретить у детских садов и школ.